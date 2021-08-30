Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü Trakya'da coşkuyla kutlandı
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü Trakya'da coşkuyla kutlandı

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü Trakya'da coşkuyla kutlandı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Keşan ilçesinde Büyük Zafer'in 99 yıl dönümü nedeniyle bir işletme vinçle dev Türk bayrağı dalgalandırdı.

Firma yetkilisi Yalçın Saçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla vinçlere dev bayrak astıklarını söyledi.

Bayram coşkusu yaşadıklarını belirten Saçar, "35 metrelik vinçlerimizin ucuna 15x22,5 metre ebatlarında bayrağımızı asarak, yukarı kaldırdık. Bir anlamda Türk bayrağının her zaman dalgalanacağını gururla belirtmiş olduk." dedi.

-Havsa

Havsa ilçesinde de kutlama töreni Atatürk Anıtı'nda başladı.

Kaymakam Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aydın Balkan, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Mert Kip anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Lüleburgaz

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Yeni tören alanında düzenlenen programda Kaymakam Salih Yüce, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül ve Belediye Başkanı Murat Gerenli askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hava Savunma Üsteğmen Fuat Sivil, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Okunan şiirlerin ve halk oyunları gösterilerinin ardından ilçede 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, askeri araçların geçişi ile sona erdi.

-Hayrabolu

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından, Hayrabolu Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlyas Akay ve Belediye Başkanı Osman İnan, askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Tören askeri birliklerin geçiş töreniyle sona erdi.

-Çorlu

Çorlu Atatürk Anıtı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un halkın bayramını kutladığı törende, günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende, askeri birliklerin geçiş seremonileri de gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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