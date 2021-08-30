Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova Yalova'daki tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programla başladı.

Törenden detaylar

- Yalova

Yalova'daki tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programla başladı.

Tören, valilik, garnizon komutanlığı ve belediye çelenklerinin sunumu sonrası bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, halkın ve törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Halk oyunları gösterisi ve resmi geçit törenin ardından tören, Vali Erol'un valilik makamında tebriklerin kabulü ile son buldu.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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