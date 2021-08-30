Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Haşim Kılıç Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende, Jandarma Astsubay Çavuş Mehtap Canpolat, 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Törenin ardından Yerköy Şehitliği ziyaret edilerek, dua okundu.

Törene, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ferhat Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutan Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Sorgun Hükümet Binası yanında düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ezgi Babayıldız, 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki yüce Türk ulusunun, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığa kavuştuğunu belirtti.

Törene, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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