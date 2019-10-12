12.10.2019 12:23

Büyük umutlarla gittiği Suudi Arabistan'da hayatı karardı

Tamir ettiği tır lastiğinin patlaması sonucu yüzü paramparça alan Hataylı Ferdi, 30 ameliyat geçirmesine rağmen eski görünümüne kavuşamadı

HATAY - Ailesinin geçimini sağlamak amacıyla gittiği Suudi Arabistan'da lastik tamirciliği yapan Ferdi Küçükoğlu(31), tamir ettiği tır lastiğinin patlaması sonucu yüzünden ağır şekilde yaralandı. Geçirdiği 30'a yakın operasyona rağmen kavuşamadığı eski görüntüsünün hayaliyle yaşayan Küçükoğlu, bir gözünün görme yetisini kısmen, bir gözünü de tamamen kaybetti.

Küçükoğlu, 2005 yılında trafik kazasında babasını kaybetmesinin ardından ailesiyle maddi zorluklar geçirmesi üzerine, annesi ve iki kardeşinin geçimini sağlamak amacıyla 2013 yılında lastik tamircisi olarak Suudi Arabistan'a çalışmaya gitti.

Küçükoğlu, 2017 yılında tamir etmeye çalıştığı çivi batmış bir tır lastiğinin patlaması sonucu yüzünden ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonrası sol gözünün görme yetisini tamamen, sağ gözünde ise kısmen kaybeden ve yaklaşık 1 yıl hastanede kalarak 30'a yakın ameliyat geçiren Küçükoğlu, eski görüntüsüne kavuşabilmesi için tekrar ameliyat olmayı bekliyor.

Başından geçenleri anlatan Ferdi Küçükoğlu, "Suudi Arabistan'da lastikçilik yapıyordum, kaza günü yine patlamış bir lastik geldi ve çiviyi çıkarmaya çalışırken o sıra lastik yüzüme patladı. Ben hatırlamıyorum, kanlar içinde kalmışım ve şans eseri bir doktor oradan geçiyormuş. Doktor bana ilk müdahaleyi yapmış ve hastaneye kaldırmışlar. Hastanede bir yıla yakın kaldım, yüzüm paramparça olmuş, 30'a yakın ameliyat geçirdim. Çenem yan tarafa kaymış, burnum parçalandı, içinde platin var, sol gözümü kaybettim, sağ gözüm de kısmen görüyor. Tek başıma kendi işimi göremiyorum Devlet Büyüklerimizden bana yardım etmesini istiyorum" dedi.

Anne Sabah Özkurt ise yaşanan kaza nedeniyle bir anne olarak çektiği acının tarifi olmadığını dile getirerek, oğlunun eski günlerine kavuşmasını istediğini kaydetti.

Özkurt, oktorların oğlumun tedavisi için Ankara yada Adana'ya götürmesi gerektiğini söylediklerini belirterek, "Benim de şuan böyle bir imkanım yok. Ferdinin bu durumuna üzüntümden dolayı kanser oldum ve tedavim halen devam ediyor. Devletimden ve yardımseverlerden tek istediğim oğlumun yüzünün eskisi olması için tedavi edilmesidir. Başka bir talebim yok" dedi.

Kaynak: İHA