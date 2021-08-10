Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor
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Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Güncel

Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor 3 bin kilometre öteden Kocatepe'yi görmek için geldiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun başlatıldığı nokta olan Kocatepe Zafer Haftasına sayılı günler kala ziyaretçi...

Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor

3 bin kilometre öteden Kocatepe'yi görmek için geldiler

AFYONKARAHİSAR - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun başlatıldığı nokta olan Kocatepe Zafer Haftasına sayılı günler kala ziyaretçi akınını uğruyor.

Zafer Haftası'na sayılı günler kala Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'ye 3 bin kilometre öteden Almanya'dan gelen Hülya Uygur Yetişer, her yıl Kocatepe'yi ziyaret ettiğini aktardı. Yetişer, buraya hiç gelmeyen dostlarını ve çocuklarına Kocatepe'yi göstermek ve tarihimizi tanıtmak için geldiklerini aktardı.

Kocatepe'ye bu yıl misafirleriyle geldiklerini söyleyen Yetişer, "Çok güzel bir yer. Kültürümüzü, tarihimizi görmek yaşamak memnun oluyoruz. Çocukları getirip onları buraları göstermek Atatürk'ün büyüklüğünü öngörüsünü görmek çok güzel bir şey. Zaten biz de tek başımıza gelmedik. Ben ilk defa 2019 yılında gelmiştim çocuklarımla. Bu sefer de misafirlerimizi getirdik. Onlara da göstermek istedik" dedi.

"Bu bizim ve çocuklarımız için görsel uygulamalı tarih dersi oluyor"

Yine Kocatepe'ye Almanya'dan gelen Mehtap Acar, ülkenin ne şartlar altında kurtarıldığı görmenin önemli olduğunu vurguladı. Acar, " Arkadaşımın sayesinde geldik. Çünkü kendileri Afyonlu. Biz Isparta'dan geliyoruz ama Almanya'da oturuyoruz. Özellikle Almanya'da çocuklarımıza bu vatanın ne şartlar altında kurtarıldığını bunları görmeleri ve vatanımızın toprağımızın her karışının kıymetini bilmeleri önemli. Bu yüzden çocuklarımızı başta Anıtkebir olmak üzere ülkenin her köşesinde cennet vatanımızı emanet eden insanların savaş verdikleri yerleri görmek gezmek. Bu bizim için çok önemli. Kültürümüzü, tarihimizi öğrenmeleri için. Bu bize ve çocuklarımıza görsel uygulamalı tarih dersi oluyor" diye konuştu.

Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor
Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor
Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor
Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe ziyaretçi akınına uğruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas

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