Büyük Set Resifi "Tehlike Altındaki" Dünya Miraslarına Dahil Edilmedi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO), Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin "tehlike altındaki" Dünya Mirasları Listesi'nin dışında tutulmasına karar verildiği bildirildi.



BBC'nin haberine göre, UNESCO, Polonya'da yaptığı Dünya Mirası Komitesi toplantısında, Büyük Set Resifi'ni "tehlike altındaki" Dünya Mirasları Listesi'ne dahil etmeme kararı aldı. UNESCO'dan yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin "Reef 2050 Planı" çerçevesinde resifi korumak için önemli adımlar attığı ancak konuyla ilgili daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtildi.



UNESCO ayrıca Avustralya hükümetinden yaptığı çalışmalara ilişkin bir rapor hazırlamasını istedi.



Avustralya Çevre Bakanı Josh Frydenberg, kararla ilgili bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, bu kararın ülkesi için çok önemli bir kazanç olduğunu ifade ederek, "Bu dünya harikasının gelecek nesiller için canlı ve sağlıklı kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.



UNESCO, geçen ay Avustralya'ya Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Büyük Set Resifi'nin korunması için daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulunmuştu. UNESCO Dünya Mirası Komitesi, yayımladığı raporda, bölgedeki su kalitesinin, Büyük Set Resifi 2050 Planı'nda (Reef 2050) belirlenen kurtarma hedefine ulaşamayacağını gösterdiğini açıklamıştı.



Avustralya hükümeti, Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için 2015'te "Reef 2050 Planı" adlı çalışmayı onaylamış, plan çerçevesinde Queensland eyaleti hükümetine 2 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığını duyurmuştu.



Queensland'daki James Cook Üniversitesi araştırmacıları, geçen yıl hazırladıkları raporda, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların önlem alınmadığı takdirde gelecek 5 yılda kurtarılamaz hale geleceğine dikkati çekmişti. Rapor, resifte yer alan mercanların, suların ısınması ve çevre koşullarının değişmesi nedeniyle orijinal renklerini yüzde 93 kaybederek ağardığını ortaya koymuştu. Araştırmacılar, mercanların kurtarılabilmesi için 10 milyar dolara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.



Avustralya turizm sektörünün en değerli varlıklarından biri sayılan ve yılda yaklaşık 5 milyar dolar gelir getiren Büyük Set Resifi, 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Büyük Set Resifi, mercan adaları zincirinden meydana geliyor. Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Set Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor.