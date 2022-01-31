Büyük Selçuklu son bölüm Full HD izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça'yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça'nın, Kekavmenos'a "Baba!" hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan'a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?

Alparslan'ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal'ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal'ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?

Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ'u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ'a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans'ın karargah için yeni planları ne olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, ihaneti ortaya çıkan Göktuğ'un kellesini aldıktan sonra gelip bu oyunu Kekavmenos'la birlikte kurduğuna inandığı Akça'nın boynuna kılıcı dayayıp hesap sorar. Akça'nın açıklamaları Alparslan'ı ikna edecek mi, yoksa Akça için artık yolun sonu mu?

Kekavmenos'un "Onu almadan asla geri dönme" diyerek Akça'yı kurtarmaya gönderdiği Alpagut Alparslan'ı ikna etmek için çok zorlu bir uğraş içine girer. İkisinin de ifşa olması tehlikesi ile yüz yüzedir. Tuğrul Bey'in haklı bulduğu Yınal Bey Alparslan'a karşı yeni hamleler yaparken diğer cephede Alparslan'ın canını yakmak isteyen Bozan bu defa farklı bir oyun kurmaya hazırlanır.

Akça'nın, Alparslan'ın eline düştüğünü duyan Kekavmenos, Akça'yı kurtarmak için bütün imkânlarını seferber ederken Dukas ve Diyojen'den bu sırrı nasıl saklayacak? Bozan da bu planlarının içinde mi, yoksa Kekavmenos'un başka bir planı mı var? Obaya hain yaftasıyla zincire vurulmuş halde getirilen Akça, kendini nasıl aklayacak?

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