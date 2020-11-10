Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:26

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Hakkari'de törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Hakkari'de törenlerle anıldı.

Valilik binası önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren çalarken saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen programla devam etti.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Albay Buğra Gürgan, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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