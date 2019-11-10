Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:34

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Garnizon Komutanı Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bisikletli grup ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.



Bazı esnaf ve vatandaşlar da sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.



Minik öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt önüne çiçek bıraktı.

Anma etkinliği, gün boyu gerçekleştirilecek programlarla devam edecek.

Düzce

Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Vali Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Garnizon Komutanı ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Anma etkinliği, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti.

Kocaeli

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kocaeli'de anma töreni düzenlendi.



Kocaeli Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'ndaki anma töreni, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, gaziler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.



Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Öte yandan, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İzmit'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Bolu

Bolu'da Anıt Park Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Vali Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Sirenler çaldığı esnada il genelinde vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Anma etkinliği, İl Kültür Merkezi salonundaki programla devam edecek.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan anıta çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programı Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Bartın Kültür Merkezi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi, belgesel gösterimi yapıldı ve "Atatürk" konulu oratoryo sunuldu.

Karabük

Karabük Kent Meydanı'nda Vali Fuat Gürel'in katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.

Kaynak: AA