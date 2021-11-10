Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Mardin'in Nusaybin ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Hakan Yılmaz Atatürk büstüne çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra tören Halk Eğitimi Merkezinde devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin'in yaptığı konuşmanın ardından 2. Hudut Taburu Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Erdi Keşan, Atatürk'ün askeri kişiliğini anlattı.

Atatürk ile ilgili şiirlerin okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, çeşitli gösteriler sunuldu.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların dinlendiği programda 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Kayabaşı, Garnizon Komutanı Yarbay Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can tarafından çeşitli ödüller verildi.

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