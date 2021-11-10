Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Konya'nın ilçelerinde de tören düzenlendi.

Yalıhüyük Hükümet Konağının önündeki Atatürk Anıtına, Kaymakam Ertuğrul Bayram ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalınmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yalıhüyük Anadolu Lisesinde düzenlenen törene geçildi.

Burada Atatürk'ün hayatı, sevdiği şarkılar ve şiirler okundu, oratoryo gösterileri yapıldı.

Yunak

Yunak Hükümet Konağı Meydanı'ndaki törende Kaymakam İbrahim İşleyen ve Yunak Belediye Başkanı Vekili Bekir Coşkun, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Yunak İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Kulu

Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk anıtına, Kaymakam Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver çelenk sundu.

Daha sonra İstiklal Marşı okunarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Ortaokulunda devam eden program günün anlam ve önemini belirten konuşma şiir dinletisi, oratoryo, tiyatro gösterisi ve koronun seslendirdiği türkülerin ardından sona erdi.

Derebucak

Derebucak Hükümet Binası önünde düzenlenen törende Kaymakam Hamza Selçuk ve Belediye Başkanı Ahmet Kısa Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu esnada bayraklar yarıya çekildi.

Beyşehir

Beyşehir Anıt Meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu esnada bayraklar yarıya indirildi.

Anıt alanındaki törenin ardından anma programı, Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okundu, 10 Kasım Atatürk Oratoryosu izlendi.

Hüyük

Hüyük Anıt meydanındaki törende Kaymakam Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.50'de ise çalan sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirildi, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ü anma programı daha sonra Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda devam etti.

Bozkır

Anıt Meydanındaki törende Kaymakam Fatmagül Dalmış ve Belediye Başkan Vekili Hasan Özcan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Seydişehir

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Törene Kaymakam Deniz Pişkin, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca,Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.