Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı.

Edirne'de Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Ardından protokol üyeleri Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Anma Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.

Trakya Üniversitesi'nde de anma programı düzenlendi.

Üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer Atatürk büstüne çelenk sundu.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk'ün yazdığı şiirlerin okunmasıyla devam eden programda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Sabri Can Sannav, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Tören Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tekirdağ

Tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler, saygı duruşuna katıldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Haberi Kaydet