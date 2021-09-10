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Büyük güne çok az kaldı! Golden Palm Awards heyecanı zirvede

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Büyük güne çok az kaldı! Golden Palm Awards heyecanı zirvede

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Golden Palm Awards iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Küresel Isınmaya Dur De!" mottosu ile yapılıyor. İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) ve Golden Palm Dergisi'nin 13 Eylül Zorlu Canter Raffles Otel'de düzenleyeceği VII. Golden Palm Awards Töreni'nin ana sponsorluğunu ünlü iş insanı Sevim Aydın, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı ES Home Collection markası ile üstlendi.

Her yıl geleneksek olarak düzenlenen ve kültür, sanat, iş ve yaşam ödüllerinin verildiği Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri), bu sene 7'inci organizasyonunu Yönetim Kurulu Başkanlığını Yalçın Aydın'ın yaptığı İstanbul Turizm Derneği ve Golden Palm Dergisi ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyon 13 Eylül Pazartesi günü Zorlu Canter Raffles Otelde düzenleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin ödül alacağı geceyi, Özge Ulusoy ve başarılı oyuncu Yiğit Uçan sunacak.

KÜRESEL ISINMAYA DUR DE!

Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş da yaptığı açıklamada, "Golden Palm Awards ödül törenimizi geçen sene pandemiden dolayı yapamamıştık. Bu yıl ise son dönemlerde yaşanan felaketler üzerine ise tertip komitesi kararı ile dünya da yaşanan küresel ısınmaya vurgu yapmak amacı ile organizasyonumuzu 'Küresel ısınmaya DUR DE!' mottosu ise hazırlanıyoruz. Başta İstanbul Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydın ve organizasyonumuza ana sponsor olan ES Home Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın olmak üzere mekan sponsorumuz Raffles Hotel İstanbul ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 13 Eylül 2021 Pazartesi ünlü manken, sunucu Özge Ulusoy ve ünlü oyuncu Yiğit uçan sunumu ile harika bir gece yaşayacağız" dedi.

Büyük güne çok az kaldı! Golden Palm Awards heyecanı zirvede

YILDIZLAR, ALTIN PALMİYE'NİN GÖLGESİNDE BULUŞUYOR

Golden Palm Awards Tertip Komitesi Başkanı Faik Erdemli, dünyamızın yaşadığı felaketlere dikkat çekti. Erdemli, "Bu felaketlerin sebebi biz insanoğluyuz. Dolayısıyla buna dikkat çekmemizin gerekliliğinin farkındayız. Dolayısıyla bu yıl organizasyonumuzda 'Küresel Isınmaya DUR DE!' diyoruz. Hazırlık sürecimiz yorucu geçti ama, bütün yorgunluğumuzu 13 Eylül akşamı, Zorlu Center Raffles Hotel'de unutacağımızı biliyoruz. Tertip komitemiz, ekip arkadaşlarımız ve kendim adına bir daha söylüyorum: Dünyamızın bize ev sahipliği yapmaya devam edebilmesi için, küresel ısınmaya dur deyin!" diye konuştu.

Büyük güne çok az kaldı! Golden Palm Awards heyecanı zirvede

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