BUÜ'lü akademisyenden "Nizamülmülk" uyarlaması

İSTANBUL (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün; usta yazar, edebiyat profesörü, divan edebiyatı uzmanı, T. C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı. Prof. Dr. İskender Pala'nın "Nizamülmülk" adlı tiyatro eserini 6 bölüm olarak TRT İstanbul Radyosu için "Arkası Yarın" formatında uyarladı.

Tarihin satır aralarından, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Anadolu'nun binlerce yıllık birikiminden ilham alan ve usta yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın değerli kalemi ile incelikle kurduğu, tarihi gerçeklerin eşlik ettiği ve günümüze dair izdüşümleri olan hikaye, yeni bir bakış açısı ve yorum ile TRT İstanbul Radyosu mikrofonlarından dinleyicileri ile buluşuyor.

Prof. Dr. İskender Pala'nın "Nizamülmülk" adlı tiyatro oyununun TRT İstanbul Radyosu için gerçekleştirilen uyarlaması, ortamlararası bir çalışma olması yanında, kültürel mirasın özenle korunması, yaşatılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması noktasında da önemli bir rol üstleniyor.

İncelikli bir çalışma sonucu hayata geçirilen uyarlamanın yapımcılığı Nevim Kızar Yılmaz, yönetmenliği ise Ali Düşenkalkar tarafından gerçekleştirildi. Kayıtları büyük bir titizlikle ve çok sayıda usta oyuncunun katkısı ile hayata geçirilen uyarlama, TRT İstanbul Radyosu tarafından dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

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