Bütün yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki gencin örnek davranışı alkışı hak etti
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Bütün yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki gencin örnek davranışı alkışı hak etti

Korona virüs kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama gelen ve 42 gündür evlerinden dışarıya çıkamayan 20 yaş altındaki milyonlarca genç saatler 11.00'ı gösterdiğinde sokaklara akın etti.

Bütün yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki gencin örnek davranışı alkışı hak etti
15.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:17

Korona virüs kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama gelen ve 42 gündür evlerinden dışarıya çıkamayan 20 yaş altındaki milyonlarca genç saatler 11.00'ı gösterdiğinde sokaklara akın etti. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ise 18 yaşındaki genç kızın sokağa çıkar çıkmaz sokak hayvanlarını beslemesi ve o esnada bir kediyi de sahiplenmesi alkışı hak etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderilmişti. Genelge kapsamında geçtiğimiz günlerde 65 yaş üzeri ile 14 yaş altı grubunda olanlar 4 saatliğine yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıkmıştı. Bugün saatler 11.00'ı gösterdiğinde ise 42 gündür sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 15 ila 20 yaş arasındaki gençler sokaklara akın etti. Korona virüs nedeniyle haftalardır evlerinden çıkamayan gençler güneşli havanın tadını çıkararak, uzun bir süreden sonra açık hava ile tekrardan tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

18 yaşındaki gençten örnek hareket

Salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve alınan karar sonrasında uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan 20 yaş altı gençlerin birçoğu güneşli havanın tadını çıkarmak için gezip dolaştı. 18 yaşındaki Aylin Yılmaz isimli genç kız ise sokağa çıkar çıkmaz yaptığı örnek davranış ile alkışları hak etti. Haftalar sonra dışarıya adımını atan Yılmaz'ın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu. Hayvanlara duyduğu ilgi ve sevgi dolayısıyla daha öncelerinde de sokak hayvanlarını sürekli olarak beslediğini ancak virüs dolayısıyla dışarıya çıkamadığı için uzun bir süredir aklının dışarıdaki hayvanlarda olduğunu aktaran Yılmaz, diğer vatandaşları da sokak hayvanlarını unutmamaları konusunda uyardı. Sokağa çıkar çıkmaz ilk olarak sokak hayvanlarını besleyen Yılmaz, yavru bir kediyi de sahiplenerek örnek bir davranış sergiledi.

İlk işim sokak hayvanlarını beslemek oldu

Dışarıya çıkar çıkmaz sokak hayvanlarını besleyen ve o esnada yavru bir kediyi sahiplenen Aylin Yılmaz, "Ben aslında 4 Nisan'dan daha uzun süredir karantina altındayım. Kendimi virüs başladığı ve okullar kapandığı andan beri tedbir amaçlı karantinada tutuyorum. Ben sokak hayvanlarını normal şartlarda da besleyen ve ilgilenen bir insanım. Sokak hayvanları bu karantina sürecinde normal zamandan daha çok aç kaldılar. Dışarı çıktığım zaman yaptığım ilk şey sokak hayvanlarını beslemek oldu. Beslediğim esnada bu minik kediyle karşılaştım. Şimdi veterinere götürüp gerekli işlemlerini yaptırım sahiplenmeyi düşünüyorum. Diğer vatandaşlara tek söylemek istediğim bu hayvanların bizlere ihtiyacı var. Sahiplenme gibi durumları yoksa en azından kapılarının önlerine su ve mama kabı koymak çok zor bir şey değil" dedi.

Sabaha kadar uyuyamadım, ilk defa dışarıya çıkmış gibi mutluyum

Yılmaz, "Ben sabaha kadar uyuyamadım. Uzun süredir karantina süreci içindeyim ve bu bende psikolojik olarak yıprattı. Dışarı çıktığım zaman çok şaşkındım ve sanki hayatımda ilk defa dışarı çıkmışım gibi hissettim. Lise son sınıf öğrencisiyim üniversite sınavına hazırlanıyorum. Karantina sürecinin ilk haftalarında ders çalışmaya özen gösteriyordum ama salgın ve karantina sürecinde bazı şeyleri aksattık. Onun haricinde film ve dizilerle kafamızı dağıtmaya çalışıyoruz. Karantina süreci çok zorlu geçti ilk zamanlarda alışmaya çalışıyordum. Artık son zamanlarda ciddi anlamda bunalıma girdim" diye konuştu. - SAKARYA

Bütün yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki gencin örnek davranışı alkışı hak etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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