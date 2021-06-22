Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş biyografisi!
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Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş biyografisi!

Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş biyografisi!
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Sosyal medya fenomeni Büşra Pektaş Youtube videoları ile adından söz ettiren bir şeftir. Peki, Takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen Youtube videoları yayınlayan Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş mesleği nedir? Büşra Pektaş hayatı ve biyografisi nedir?

Sosyal medya fenomeni Büşra Pektaş Youtube videoları ile adından söz ettiren bir şeftir. Peki, Takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen Youtube videoları yayınlayan Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş mesleği nedir? Büşra Pektaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BÜŞRA PEKTAŞ KİMDİR?

• Boyu: 60 cm

Yaşı: 23

• Burç: Yengeç

• Doğum tarihi: 17 Temmuz 1997

Yaşadığı yer: İstanbul

Memleketi: Bilinmiyor

• Eşi: Caner Pektaş

Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş biyografisi!

BÜŞRA PEKTAŞ HAYATI

Büşra Pektaş daha çok saç, makyaj, bakım gibi kategorilerde içerikler üreten bir Youtuber'dır. Henüz 24 yaşında olan ve 2019 yılında ilk videosunu yayınlayan genç fenomen, kısa sürede iyi bir izlenmeye ulaşmıştır. Takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen Youtube videoları yayınlayan Büşra Pektaş, eşiyle de sık sık paylaşımlar yapmaktadır. Büşra Pektaş'ın eşinin ismi Caner'dir. Büşra Pektaş eşi ile birlikte uzun yıllardır beraberdir.

Büşra Pektaş, Youtube'daki makyaj, cilt bakımı ve saç bakımı videolarıyla milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Büşra Pektaş kaç yaşında olduğu çok merak ediliyor. Ünlü Youtuber Büşra Pektaş yaşı 22'dir. Büşra Pektaş boyu ise 1.60 cm. dir.

Büşra Pektaş, özellikle uygun fiyatlı ve ekonomik cilt bakımı ürünleri, saç bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri kullanmasıyla öne çıkıyor. Hemen herkesin satın alabileceği bu ürünler ile aslında herkese bakımlı olmanın sırlarını veriyor. Günlük hayatta herkesin uygun fiyatlarla bu işlemleri evde yapabileceğini gösteren ünlü Youtuber, neşeli ve canlı tavırlarıyla milyonlarca kişi tarafından seviliyor.

Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş biyografisi!
Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş biyografisi!
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Büşra Pektaş kimdir? Büşra Pektaş kaç yaşında, nereli? Büşra Pektaş biyografisi! - Haberler
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