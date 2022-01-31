Büşra Pekin "Gala İçin Hazırlıklar Tam Gaz Devam Ediyor"

Bir süredir ekranlardan ve beyaz perdeden uzak kalan güzel oyuncu, şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor. Sanatçı Dilber Ay'ın hayatının anlatılacağı filminde Dilber Ay'ı canlandıran Büşra Pekin, önümüzdeki günlerde vizyona girecek ve galası yapılacak film için son sürat hazırlıklarını sürdürüyor. Meydan katında bulunan bir restoranda yakın bir arkadaşıyla birlikte yemek yiyen güzel oyuncu, "Pandemi sonrası uzun bir aradan sonra böylesine özel bir projeyle tekrar beyaz perdede olmak gerçekten heyecan verici. Dilber Ay, çok özel bir proje oldu benim için. Gerçekleştireceğimiz gala için hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Umarım vizyona girdiğimizde izleyenler tarafından da beğenilen bir film olur. Çünkü ben dahil tüm ekip için çok özel ve güzel bir proje oldu." açıklamasında bulundu. Pekin'in iç açan renkli kombini ve spor tarzı ise görenlerden tam not aldı.

Büşra Pekin kimdir?

Büşra Pekin 1982 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir.Babasının görev için bulunduğu dönem nedeni ile Arabistan doğumlu olan Pekin anne tarafından aslen Urfa Siverek'li, baba tarafından ise aslen İstanbulludur. 9 Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur. Bugüne kadar Bir Demet Tiyatro, En Son Babalar Duyar, Sınıf, Aşağı Yukarı Yemişliler, Muhteşem Yüzyıl, Annem Uyurken, Kardeş Payı ve Familya gibi projelerde rol almıştır.

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