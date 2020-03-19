Business Line: Koronavirüs Dubai'deki iş dünyası ve Cenevre Otomobil Fuarı'nı vurdu
Business Line: Koronavirüs Dubai'deki iş dünyasını vurdu, Cenevre Otomobil Fuarı'nda öne çıkanlar.
19.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:06
Business Line: Koronavirüs Dubai'deki iş dünyasını vurdu, Cenevre Otomobil Fuarı'nda öne çıkanlar.View on euronews
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Kaynak: Euronews.com