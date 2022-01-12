Buse Varol'dan Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek - Haberler Magazin
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Buse Varol'dan Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Alişan'ın "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" yorumuna eşi Buse Varol'dan destek geldi. Eşinin sözleri üzerine konuşan Varol, "Alişan'ın söylediğiyle insanların anladığı her zamanki gibi farklı. Alişan'dan önceki projelerde öpüşme sahnesi yaşamadım, yaşamamayı tercih ettim" dedi.

Günlerdir 2 çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacakları iddiasıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Alişan, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak ayrılık haberlerini yalanladı. Alişan, Arto'nun "Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorusuna verdiği "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" cevabıyla tepki çekti.

BUSE'DEN ALİŞAN'A DESTEK

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu Buse Varol ise öpüşme tartışmalarına son noktayı koydu. Eşine destek veren Varol, " Alişan'ın söylemeye çalıştığı şeyle insanların anladığı şey her zamanki gibi çok farklı. Herkesin bir hayat görüşü var. Oynadığım dizilerde hiç öpüşme sahnesi tercih etmedim. Alişan da bunu söylemek istemiş" dedi.

Buse Varol'dan Alişan'ın 'Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim' sözlerine destek

ALİŞAN: BU BENİM HAYAT GÖRÜŞÜM

Alişan da açıklamasından sonra gelen tepkilere Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap vermiş ve "Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim" demişti.

Buse Varol'dan Alişan'ın 'Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim' sözlerine destek

Buse Varol'dan Alişan'ın 'Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim' sözlerine destek

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Ecem Altan
Ecem Altan
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