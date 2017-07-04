Buse Sarıyağ'ın Katili Terörist Hakan Kızıl 7 Yıl Sonra Lice'de Öldürüldü!

1 milyon TL ödülle 'Yeşil liste'de aranan terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyaleti Lojistik ve Mali Birim Sorumlusu 36 yaşındaki Hakan Kızıl'ın, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı ile 2012'de Gaziantep'te 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırısını planlayan kişi olduğu ortaya çıktı.

DERSHANEYE GİDERKEN ŞEHİT OLMUŞTU

PKK'lı terörist Hakan Kızıl'ın düzenlediği kanlı saldırılarda hayattan kopardığı isimlerden biri 17 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Buse'ydi. Talihsiz Buse, 22 Haziran 2010'da İstanbul Halkalı'da, babası ile kursa gitmek üzere bindiği askeri personeli taşıyan servis aracının hedef alınması sonucu hayatını kaybetti. Bombanın patladığı sırada cam kenarında otururken babasına siper olan Buse, hain saldırı sonucu 4 askerle birlikte şehit düştü, babası ise bombalı saldırıdan hafif yaralı olarak kurtuldu.

17 yaşındaki kızı gözlerinin önünde teröre kurban giden asker babanın tayini, saldırıdan sonra başka bir kente çıktı.

"BİR GÜN BU HABER GELECEKTİ"

Bu süreçte ablasının cenazesinde döktüğü göz yaşlarıyla hatırlanan Buse'nin kardeşi Sude ise 15 yaşına girdi. Buse'nin acılı ailesinin yıllardır beklediği o haber 3 gün önce geldi.

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'ya Kızını kaybettiği günden beri teröre karşı mücadele verdiğini söyleyen Buse'nin babası Ü.S., son gelişmeyle ilgili hissettiklerini şöyle ifade etti: "Ben 7 yıl hep bu haberi bekledim. Türk ordusu hainlere hiçbir zaman göz açtırmadı. Umudumu hiç yitirmedim. Bir gün er ya da geç bu haber gelecekti. Geç de olsa adalet yerini buldu. Bir yandan mesleğimi icra ederken ben de hainlerle mücadele ediyorum. Bir kızımı kaybettim, diğer kızım Sude ise şimdi 15 yaşında. Çocuğum, eşim ve ailem için terörle mücadeleyi hiç bırakmak istemedim. Geçtiğimiz günlerde Babalar Günü'ydü. 7 yıldır belki de gelen en güzel haber, hediye bu oldu."

Cenazede babasıyla birlikte ablasına döktüğü gözyaşları yürek dağlayan Sude, bugün 15 yaşında

19 BİN 200 TL'LİK TAZMİNAT

22 Haziran 2010'da yaşanan saldırıda şehit olan Buse'nin cenazesinde babanın kızına selam duruşu ve o dönem 8 yaşında olan kardeşi Sude'nin gözyaşları hafızalara kazınmıştı. Terör tazminatı olarak Buse için 19 bin 200, servis otobüsünün sahibine ise 90 bin 972 bin lira ödeme yapılmasına karar verilmişti.