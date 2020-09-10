Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu nereli, kaç yaşında?
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Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu nereli, kaç yaşında?

Buse İskenderoğlu boyu ve kilosu gibi detaylar araştırılıyor. İskenderoğlu, 2016 Miss Turkey güzeli seçildi. Modellik yapan güzel, 1999 depreminde mağdur olan ailelerden biriydi. Buse İskenderoğlu sevgilisi kim?

Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu nereli, kaç yaşında?
10.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:06

Buse İskenderoğlu kimdir merak ediliyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Reklamcılık bölümünde eğitimine devam eden İskenderoğlu, aslen Yalovalı'dır. Buse İskenderoğlu sevgilisi kim? İşte, ayrıntılar...

BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

İskenderoğlu, 1997 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Henüz 2 yaşında 1999 depremine yakalandı, evleri yıkıldığı için ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı. Anne ve babası henüz o küçük yaşlarındayken ayrıldı. Annesi ikinci bir evlilik gerçekleştirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Reklamcılık bölümünde eğitimine devam eden İskenderoğlu, modellik yapıyor.

Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu nereli, kaç yaşında?

1.81 cm boyunda olan Buse İskenderoğlu, 2016 yılında Antalya Serik ilçesinde gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasıda birincilik elde etti. Ayrıca Türkiye'yi Dünya Güzellik yarışması MİSS WORLD'de temsil etmeye hak kazandı. Genç model, bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birliktelik yaşamıştı.

Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu nereli, kaç yaşında?
Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu nereli, kaç yaşında?

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arifezimba@haberler.com - Arife Zımba
Arife Zımba
arifezimba@haberler.com
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