17.08.2019 09:41

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2019 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları geçen ay belli olmuştu. Sınav sonucuna göre bursları kazanan öğrenciler, bursların yatacağı zamanı ve miktarını merak ediyorlar. Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. Peki, bursluluk ödemeleri ne zaman başlıyor? 2019 İOKBS burs miktarı ne kadar?

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

2019 İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR?

2019 yılında PYBS burs ödemesi miktarıher yıl olduğu gibi bu yılda belirli oranda arttırılmıştır. Ödemeler okul açıldıktan sonra her ay 15 ila 20'sinde hesaplara aktarılır, ancak okulun açıldığı ayda ve takip eden eylül ayı ödemesi kasım ayına yapılmayabiliyor. Düzenli olarak yıllık arttırılan burs ücreti 2019 yılında 260,40 TL olarak ödenmektedir. Artışlar enflasyon veya diğer artış yöntemlerine göre belirlenmektedir.

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

KAZANILAN BURS HAKKI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile orta öğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, orta öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Aşağıdaki hallerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, orta öğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan,

b) Orta öğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

Öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.