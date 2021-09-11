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Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü şehirde büyük bir coşku ile kutlandı.

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

BURSA - Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü şehirde büyük bir coşku ile kutlandı. Bursalı efeler milli mücadele kahramanı olan dedelerinin izinden giderek Tophane'den Atatürk Anıtı'na uzanan bir kortej yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültürü Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bakan, "Milli mücadelede Bursa'nın kurtuluşuna katılan dedelerimizin Bursa'ya girişlerini ve efelik ruhunu anlatmak için buradayız. Bursa'ya ilk giren dağ müfrezesinin içinde, Kabakçı Salih Efe, Sadettin Efe, Canip Efe ve atlı yaya 500 kişilik bir ordu ile Pınarbaşı'ndan Bursa'ya 10 Eylül'de giriş yaptılar. Düşmanı Mudanya'da denize dökene kadar mücadele ettiler. 11 Eylül'de ise Bursa'nın kurtuluşunu ilan etmek için Şükrü Nail Paşa belediye binasına gelip bayrağı çekerek kurtuluşu ilan etti. Şimdi biz bu efelerin torunları olarak Bursa'nın kurtuluşunda onların girişini canlandırdık. Maksadımız bu efelik ruhunu gelecek nesillere yansıtmak. Nasıl ki Aydın'da Yörük Ali Efe, İzmir'de Demirci Mehmet Efe gibi milli mücadele kahramanları varsa, Bursa'da da Kabakçı Salih Efe ve dağ müfrezesi var. Biz bu milli mücadele ruhunu, efe torunları olarak buradaki kortej yürüyüşüne katılarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Milli mücadele kahramanı Kabakçı Salih Efe'nin torunu olan İsmail Gürbüz, "Dedem Kabakçı Salih Efe hakkında yegane övünç kaynağım, kendisinin Kuvayi Milliye'nin içinde yer almasıdır. Bize bıraktığı mirası da sadece bir fotoğraf ve namıdır" ifadelerini kullandı. Tören, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile efelerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler

Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler
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Haber: Bursalı efeler dedelerinin izinden gittiler - Haberler
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