Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor
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Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor

İhlas Haber Ajansı / Edra Gezgin - Haberler | Güncel

Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor Bursalı drone pilotları, muhtemel yangınlara karşı ormanları denetleyip, gördükleri olumsuzlukları anında yetkililere bildiriyor.

Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor

BURSA - Bursalı drone pilotları, muhtemel yangınlara karşı ormanları denetleyip, gördükleri olumsuzlukları anında yetkililere bildiriyor.

Bursa Drone Kulübü üyeleri, Türkiye'de çıkan yangınlardan sonra gönüllü olarak ormanları havadan denetliyor. Bursa'nın bütün ilçelerindeki drone pilotları, herhangi bir olumsuzluğu Nilüfer Arama Kurtarma Derneğine bildiriyor. Nilüfer Arama Kurtarma Derneği Başkanı Fatih Işık, "Bursa Drone Kulübü ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Bugünlerde Bursa'da da hava sıcaklıkları çok yüksek. Gönüllü olarak alabildiğimiz tedbirleri alma adına, bir süredir bu projeyi yürütüyoruz. Burada yaptığımız şey, Bursa Drone Kulübü Bursa'nın muhtelif bölgelerinde uçuşlar yapıyor. Belli saatlerde yapıyor ve bu saatleri biz biliyoruz. Havada görünebilecek bir duman, bir emare arıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaşma durumunda da bize bilgi aktarıyorlar. Bizde NAK olarak ATV birimimizle yürüyerek girilebilen yerlere girip ateş ya da mangal yakmış vatandaşlar varsa bugünlerde hassas davranmalarını ve ateşlerini söndürmelerini istiyoruz. Biz olumsuzluk yaşanmaması için gönüllülük esasına göre gerekli tedbirleri almaya gayret sarf ediyoruz" dedi.

Bursa Drone Kulübü üyelerinden Abdullah Furkan Bakırcan, "NAK ile birlikte uzun süredir ortaklaşa yürüttüğümüz proje yine orman yangınlarıyla beraber gündeme geldi. Yenişehir'den Mustafakemalpaşa'ya, Orhangazi'den İznik'e kadar farklı bölgelerde 175 faal drone pilotumuzla beraber arama tarama faaliyeti yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz faaliyetlerde ormanlık alanda yerden göremeyeceğiniz, sadece havadan baktığınızda görebileceğiniz dumanları veya tütme tabir edilen durumlarda mangal dahi olsa NAK'a bildiriyoruz. Ondan sonra da yerin takibini yapmaya devam ediyoruz. Farklı saatler ve aralıklarla 24 saat tarama faaliyeti devam ediyor. Bir yangın olayıyla karşılaşmamak tek temennimiz" ifadelerini kullandı.

Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor
Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor
Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor
Bursalı drone pilotları ormanları denetliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Edra Gezgin

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