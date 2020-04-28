Bursalı avukatlardan Diyanet İşleri Başkanı'na destek, Ankara Barosu'na kınama
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Bursalı avukatlardan Diyanet İşleri Başkanı'na destek, Ankara Barosu'na kınama

Bursalı avukatlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözlerine tepki gösteren baroları kınadı.

Bursalı avukatlardan Diyanet İşleri Başkanı'na destek, Ankara Barosu'na kınama
28.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:48

Bursalı avukatlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözlerine tepki gösteren baroları kınadı.

Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a desteğini açıklarken Erbaş, Ankara Barosu'na da tepki gösterdi.

Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şube Başkanı Avukat Necdet Yılmaz, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr. Sayın Ali Erbaş, Anayasal sınırlar içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmektedir. 24.04.2020 tarihli Cuma hutbesinde "kötülüklere karşı topyekün mücadele mesajı vermiş olup Diyanet İşleri Başkanı olması hasebiyle de İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında toplumu aydınlatma görevini yerine getirmiştir. Bu konuşma üzerine Ankara Barosu 26.04.2020 tarihli yazısında, Diyanet İşleri Başkanı'nı halkın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle itham etmiş, mezkür metinde de, Diyanet İşleri Başkanı özelinde İslamiyet hakkında aşağılayıcı ifadelerde bulunmuştur. Baroların kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmak yerine hali hazırda görevini yerine getirmek de olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev alanı içerisinde yapmış olduğu açıklamayı, tam da görevi gereği olan ifadelerini uygunsuz bir dile ile aşağılamaya yeltenen baroların ifadeleri asıl kınanması gereken ifadelerdir. Bir kimsenin bu ifadeleri kullanabilmesi için dogmatik bilgi ayrımını dahi yapamayacak, Kur'an hükümlerini Diyanet İşleri Başkanının kendi kendini ifade etmesi sanacak bilgi düzeyinde olması gerekir ki asıl kınanması gereken budur" dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 1. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini bildirmiş olup, bu kanun uyarınca din konusunda toplumu aydınlatmak görevi diyanet işleri başkanlığına tevdi edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı kimseyi kimseye hedef göstermemekte, İslam dininin gereğini ortaya koymaktadır. Dinin gereği ifade ettiği şekilde olduğu gibi, kendisinin görevi de dinin gereğini ifade etmektir. Diyanet İşleri Başkanının açıklamaları nedeni ile hele de o ifadelerle hedef gösterilmesi ise bir hukuk kurumu olan Barolara asla yakışmayan bir tutumdur. Diyanet İşleri Başkanının ifadelerinde halkın bir kısmını hedef göstermekten değil ancak görevinin gereğini yerine getirmekten söz edilebilir. Bu açıklamaya karşın baronun açıklaması ve içeriği ise dini değerleri aşağılamaya yeltenen ve hem suç olan hem de kınanmayı hak eden bir tutumdur. İçerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde bünyesinde bulunan avukatların sorunlarına eğilmek yerine kanuni olarak kendisine verilen görevi yerine getiren bir devlet adamına saldırılmasının takdirini de kamu oyuna bırakmaktayız" - BURSA

Kaynak: İHA

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