BURSA Yavru kedileri veteriner kliniğinin önüne bıraktılar Yavru kedileri veteriner kliniğinin önüne bıraktılarBURSA'nın İnegöl ilçesinde bir veteriner kliniğinin önüne kutuya konulmuş halde, iki yavru kedi bırakıldı.

Yavru kedileri veteriner kliniğinin önüne bıraktılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir veteriner kliniğinin önüne kutuya konulmuş halde, iki yavru kedi bırakıldı. Kliniğini açmak için iş yerine gelen veteriner, durumu fark ederek yavru kedilere sahip çıktı.

İnegöl ilçesindeki, Kemalpaşa Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan kliniğini açmak için sabah saatlerinde iş yerine gelen Veteriner Burcu Aslan, kapının önüne bir kutu içerisine bırakılmış iki yavru kedi gördü. Hava serin olduğundan dolayı yavru kedilerin üşümüş ve titrer vaziyette olduğunu belirten Aslan, yavru kedilere sahip çıktı. Yavru kedilerin bu şekilde bırakılmasının yanlış olduğunu belirten Veteriner Burcu Aslan, kedilere bir yuva aradıklarını belirtti.

'BU ŞEKİLDE BIRAKMALARI HOŞ DEĞİL VE YASAK'

Burcu Aslan, "Ben kliniğimi sabah 10.00'da açıyorum. Bugün geldiğimde kapının önünde içerisinde 2 yavru kedi bulunan kutu gördüm. Hava da bugün ciddi anlamda serin. Bu serinlik yavrular için tehlikeli bir durum. Aslında kendilerince iyi bir şey yapmaya çalışmışlar ama keşke kendileri bıraksaydı. Yine sahiplenmek isteyen var mı? yok mu? diye de sorulabilirdi. Bu şekilde bırakmaları hoş değil ve yasak. Yavruların anneleri de yok ne ile beslendikleri çok meçhul" dedi.

Yuva aradıklarını belirten Aslan, "Bu şahısların yaptıkları çok yanlış ve cezası da var. Maalesef bıraktıkları yerde kamera görüntüleri de yok. Olsaydı şikayet edecektim. Bu yavrucuklara bir yuva arıyoruz. Bulduğumda da çok üşümüş ve korkmuşlardı. Kutunun içine de kuru mama bırakmışlardı, bu yavrular şu anda kuru mama yiyecek kadar büyük değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA