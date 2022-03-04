Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Yalova ve ilçelerindeki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Abdulhamid Han Ortaokulu'nda düzenlene tatbikata öğrencilerle birlikte katıldı.

Deprem başlangıcı olan ilk zilin çalmasıyla birlikte öğrencilerle "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulanmasının ardından ikinci zilin çalmasıyla okul bahçesine tek sıra halinde çıkıldı.

Okul bahçesinde bulunan AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çocuklara deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgi vermesinin ardından program son buldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AFAD İl Müdürü Doğan Toncer ve ilgili kurum müdürleri katıldı.