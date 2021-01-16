BALIKESİR - Doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
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BALIKESİR - Doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

16.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:44

Balıkesir'de öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Balıkesir'de öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kent merkeziyle birlikte, Kepsut, İvrindi, Sındırgı, Dursunbey, Manyas ve Kazdağları'nın Edremit, ve Havran bölgelerinde kar etkili oluyor.

Balıkesir-Savaştepe kara yolunda kayan bir tır yolu kapattı. AFAD ekipleri tırın yoldan çıkarılması için çekici yönlendirdi.

Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekipleri, Balıkesir-Bursa kara yolu Kürse Mahallesi mevkisi, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı mevkisi, Sındırgı'nın Yüreğil, Eğridere, Aktaş, Yaylabayır mahalleleri ile Dursunbey'in Hacılar ve İskan mahallelerinde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesini bağlayan Kazdağları'ndan geçen kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen ulaşım nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yola tedbirsiz çıkan bazı sürücülerde mahsur kalırken yardımlarına jandarma ve kara yolları ekipleri koşuyor.

Kar küreme araçlarıyla çalışma yapan ekiplere kepçeler de destek veriyor.

Öte yandan Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı.

Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst, ilçedeki lokantalardan topladığı ekmek ve kalan yemekleri sokak hayvanları için doğaya bıraktı.

Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri her canlıya ihtiyaç olduğunda destek vermek için çalışan bir sivil toplum grubu olduklarını belirterek, "Bunu gönülden yapıyoruz, bugün kar yağıyor. Bu canlıların da ekmeğe, beslenmeye ihtiyacı var." dedi.

BALIKESİR - Doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
BALIKESİR - Doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
BALIKESİR - Doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
BALIKESİR - Doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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