Bursa ve çevre iller "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor
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Bursa ve çevre iller "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik'te kent merkezinin işlek noktalarında "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim. Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimler yaptı.

Bilecik'te kent merkezinin işlek noktalarında "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim.

Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimler yaptı.

Bilecik Valiliği tarafından görevlendirilen ekiplerce faaliyetlerini sürdüren işyerlerine yönelik denetimler yapıldı.

Bursa ve çevre iller 'tam kapanma' nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor
Bursa ve çevre iller 'tam kapanma' nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor
Bursa ve çevre iller 'tam kapanma' nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor
Bursa ve çevre iller 'tam kapanma' nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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