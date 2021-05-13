Bursa ve çevre iller "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününü sakin geçiriyor
Bilecik'te kent merkezinin işlek noktalarında "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim. Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimler yaptı.
Bilecik'te kent merkezinin işlek noktalarında "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim.
Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimler yaptı.
Bilecik Valiliği tarafından görevlendirilen ekiplerce faaliyetlerini sürdüren işyerlerine yönelik denetimler yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz