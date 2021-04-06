Bursa Valisi Canbolat, Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Bursa Valisi Canbolat, Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa Valisi Canbolat, Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehirlerin medeniyetlerin aynası olduğunu belirten Canbolat, Osmanlı'nın aynasının da, kuruluş dönemini, Türk ruhunu yansıtan Bursa olduğunu bildirdi.

Osman Gazi ile başlayan fetih hareketinin, 1326'da Orhan Gazi ile tamamlandığını, ele geçirilen topraklar ve elde edilen bu büyük zaferle birlikte Bursa'nın, yalnızca bir başkent olarak kalmadığını, tarihi süreç içerisinde medeniyetin de başkenti haline geldiğini vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Hanları, hamamları, camileri, medreseleri, çarşıları, bedestenleri ve ilk ticari sözleşmeleri ile ilklerin Başkenti olan Bursa, aynı zamanda Osmanlı'nın da ticaret başkenti halini almıştır. İstanbul'un fethine kadar geçen dönemde 6 padişahı bağrına basan ve Osmanlı'nın izlerini her köşesinde hissettiren tüm zamanların en güzel şehri bize, Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin emanetidir. Bu ulu şehri bize yurt yapan şanlı ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyor, yüz yıllarca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, yeşil Bursa'mızın fethinin 695. yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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