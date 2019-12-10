10.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:06

Bursa'da yaşayan Tavşanlılılar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması amacıyla kurulan "Bursa Tavşanlı'lılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği" faaliyetine başladı.

Kısa BURTAV olan derneğin kurucu yönetim kurulu, emekli astsubay Ahmet Kurt başkanlığında oluşturuldu.

Derneğin başkan yardımcılığına iş adamı Bilal Demirkol, saymanlığa emekli polis memuru Necmettin İmir, sekreterliğe ziraat mühendisi Hakan Kadıoğlu getirildi. Ayrıca, kurucu üyeler teknisyen İlyas Gezen, illüzyonist Timuçin Yıldız, muhasebeci Özlem Çakır ve kaynak eğitmeni İbrahim Sert de yönetimde yer aldı.

BURTAV'ın amacının, Bursa'da yaşayan Tavşanlılılar arasında birlik ve beraberliği, sosyal ve kültürel dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlamak, Tavşanlı kültürünü araştırmak, yaşatmak ve tanıtmak, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak olduğu belirtildi.

Derneğin logosundaki Uludağ ve Ulu Cami, Bursa'yı, Uludağ'ın arkasından açılan iki el Bursa'da yaşayan Tavşanlılıları, kırmızı siyah renkler TKİ Tavşanlı Linyitspor'u, yeşil beyaz renkler Bursaspor'u, sarı renk bolluğu, samimiyet ve yardımlaşmayı, mavi renk ise barış, huzur ve sadakati temsil ediyor. Avuçlar Allah'a şükretmeyi, birlik ve beraberliği, avuçlardan dökülen leblebiler ise Tavşanlı leblebisini, bolluk ve bereketi gösteriyor.

"Asla rakip ya da alternatif dernek değiliz"

BURTAV Kurucu Başkanı Ahmet Kurt, derneğin kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada, Bursa'da Kütahyalılar Derneği olmasına rağmen şehirde yaşayan Tavşanlılıların da bir çatı altında toplanması ve kaynaşması ihtiyacından yola çıkarak böyle bir çalışma içine girdiklerini bildirdi.

Fedakarlık ve gönül işi olan bu yolda işlerinin zorluğunun farkında olduklarını belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Bursa Kütahyalılar Derneği elbette ki bizim derneğimiz, asla rakip ya da alternatif dernek değiliz. Tavşanlı demek Kütahya demektir. Kütahyalılar Derneğimiz ile koordineli çalışmalar içinde olacağız. Ayrıca Tavşanlı'daki kamu kurum kuruluşları ve STK'larla da bağlantı içinde olacağız. Yaklaşık iki aydır Bursa ve Tavşanlı'da yaşayan hemşehrilerimizin görüşlerini aldık. Çok yoğun çalışma ve görüşmelerin neticesinde yönetim kurulumuzu oluşturduk. Dernek tüzüğünü yazdıktan sonra resmi olarak başvurumuzu yapıp hemen faaliyete geçtik."

"Tavşanlı'dan Bursa'ya kısa süreli gelenlere konaklama imkanı sunacağız"

Kurt, Tavşanlı için yapacakları pek çok iş olduğunu, çok önemli proje ve faaliyetlerde bulunacaklarını aktardı.

Öncelikle üye kayıtlarını yoğun ve hızlı şekilde yapıp Bursa'da derneğin lokali için çalışma yapacaklarını duyuran Kurt, "Tavşanlı'dan Bursa'ya çeşitli sebeplerden dolayı kısa süreli gelenler için konaklama ve misafir etme imkanları sunacağız. Bursa'da öğrenim gören öğrencilere burs ve barınma imkanları sağlayacağız. Bursa'da yaşayan Tavşanlılıları çeşitli etkinliklerde bir araya getirip tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlayacağız. Tavşanlı'mızı ve kültürünü yaşatıp tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Tüzük gereği 6 ay içinde yapılacak genel kurul ile yönetim ve denetim kurullarını oluşturduktan sonra daha güçlü ve sağlam adımlarla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kurt, "Dernekçiliği en güzel, en verimli, en doğru ve en aktif şekilde yapmak için kurmuş olduğumuz derneğimize gerek Bursa gerek Tavşanlı ve gerekse dünyada yaşayan bütün Tavşanlılıların desteği bizlere güç verecek ve motive edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA