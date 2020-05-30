BURSA-Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA-Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti

Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çektiBURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gence, toplamda 9 bin 450 TL ceza kesildi.

30.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:29

Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gence, toplamda 9 bin 450 TL ceza kesildi. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce birbirleriyle dalga geçen gençlerden Ayberk D. (22), 'Kız arkadaşımızın evindeydik. Annesi gelince 3'üncü kattan aşağı atladık. Yasaktan haberimiz yoktu' dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 23- 26 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ilde olduğu gibi Bursa'da da bir dizi önlemler alındı. Polis ekipleri yollarda kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal eden vatandaşlara ceza yazıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, Ayberk D., Murat U. (21) ve Nuri E.'nin (22) içinde bulunduğu taksiyi durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberleri olmadığını söyleyen gençlerin, izin belgelerinin olmadığı tespit edildi. 3 gence de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 9 bin 450 TL ceza kesildi.

BİRBİRLERİYLE RÖPORTAJ YAPTILAR

Ceza kesilirken gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden gençler, birbiriyle dalga geçti. Birbirleriyle röportaj dahi yapan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti. Gazetecilerin 'Sokağa çıkma kısıtlamasında neden dışarı çıktınız' sorusunu cevaplayan Ayberk D., Bizim kız arkadaşlarımız var. Onlara gittik, evlerinde istirahat ettik. Sonra sabah anneleri baskın yaptı. Biz de 3'üncü kattan atladık. Allah'tan bacaklarımız kırılmadı. Yasaktan haberimiz yoktu, ta ki emniyet güçleri bizi durdurana kadar dedi.

BURSA-Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor Haber
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Rüştü Zorlu Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ersin Korkut Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: BURSA-Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 12:45:30. #1.15#
title