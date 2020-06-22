Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!
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Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!

Etkili yağışların devam ettiği Bursa'da ülkeyi yasa boğan sel felaketi yaşanıyor. Ülkeyi yasa boğan Bursa sel felaketi sonrası Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü, Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri ne ve Bursa sel felaketi bİlançosu ne gibi soruların yanıtları araştırıldı.

Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!
22.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:04

Bursa'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma çalışma faaliyetleri devam ederken can kayıpları vatandaşları üzüntüye boğdu. Çalışmalar sonrası Bursa Kestel sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne gibi merak edilen sorular da aydınlandı. İşte Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimler ve Bursa Kestel sel felaketi bilançosu!

BURSA SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Bursa'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürerken konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Bakanı Murat, "Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi. Öte yandan hayatını kaydeden aynı aileden 4 kişinin kimliği belli oldu.

Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!

BURSA SEL FELAKETİ BİLANÇOSU NE?

Aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belli oldu. Bingöllü 74 yaşındaki Nazime Bilen, 32 yaşındaki oğlu Ahmet Bilen, Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen (34) Türkan-Ahmet Bilen'in kızı Medine Bilen (10) hayatını kaybetti. Aynı aileden kayıp olan Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'i arama çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın kimliği ise dün açıklanmıştı.

Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!

ENGELLİ GENÇ KIZ SEL SULARINDAN ÇIKAMADI

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden kaya parçalarıyla gelen sel suları Dudaklı köyünde hayatı durma noktasına getirdi. Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayacık köyünde ise sel nedeniyle Bingöllü 5 kişilik aileden 4 kişi kayboldu, köyde 5 yaşındaki kız çoğunun cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle ilçede meydana gelen selde ölü sayısı 2'ye yükselirken kayıp sayısı da 4 oldu.

Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, dere yatağında 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 3 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cansız bedenler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, ölen kişilerin olay yerinde bulunan yakınları gözyaşları içinde çalışanlara yardım etti.

Ekipler, kaybolan diğer kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

BURSA'DA SEL BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!
Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!
Bursa sel felaketinde kaç kişi öldü? Bursa sel felaketi bilançosu ne? Bursa Kestel felaketinde ölenlerin isimleri!
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