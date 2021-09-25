Bursa Şehir Tiyatrosu "Misafir" oyunu ile yeni sezonu açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2021-2022 sezonunu "Misafir" adlı oyunla açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyunun Türkiye prömiyeri, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Zeynel Işık tarafından yapılırken danslar Volkan Ersoy tarafından hazırlandı.

???????Bilgesu Erenus'un yazdığı ve Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği oyunda, Almanya'ya işçi olarak giden Herr Musa'nın çektiği sıkıntılar ve kesin dönüşü, trajikomik bir şekilde ele alınıyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu repertuvarını yenileyerek yeni oyunlarla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak belirlenmesi üzerine, "Kumdan Şehir Yunus Benem" adlı oyununu hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunun prömiyeriyle tiyatroseverleri Yunus Emre'nin güzel Türkçesi ile buluşturmak için gün sayıyor.