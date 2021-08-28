Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu
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Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu

Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 25 Ağustos günü sabah saatlerinde araçtan düşen ve kafa travması sonucu Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavisinin ardından taburcu edilen 70 yaşındaki Mehmet Demir'in, hastane arkasındaki tel örgülerin yanında çıplak cesedi bulundu.

Bursa'da 25 Ağustos günü sabah saatlerinde araçtan düşen ve kafa travması sonucu Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavisinin ardından taburcu edilen 70 yaşındaki Mehmet Demir'in, hastane arkasındaki tel örgülerin yanında çıplak cesedi bulundu.

Olay merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Şehir Hastanesinin arkasındaki boş arazide kızını hastaneye getirdikten sonra evsel atık toplamak istediği iddia edilen geri dönüşüm toplayıcısı erkek cesedi buldu. Şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin 3 gün önce ambulansla hastaneye getirilen Mehmet Demir'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, Demir'in ayın 25'inde araçtan düşme sonucu kafa travması şikayetiyle ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldığını, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için taburcu edildiğini saptadı. Hastanenin arkasındaki boş arsada yanında bavuluyla çıplak vaziyette bulunan Demir'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu
Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu
Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu
Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu
Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu
Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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