Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi - Haber
Şehir Hastanesi, Marmara, Bursa, Sağlık

Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi

Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 9 aylık sürede hastalara verdiği 5 yıldızlı otel konforundaki hizmetiyle çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna geldi.

08.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:35
Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi

Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 9 aylık sürede hastalara verdiği 5 yıldızlı otel konforundaki hizmetiyle çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna geldi.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 459 bini kapalı toplam 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve geçen yıl 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir gibi bölgede bulunan diğer illere de hizmet veriyor. Bu illerde yapılamayan işlem ve tedaviler için Bursa'ya yönlendirilen hastalar 6 branşta hizmet alıyor.

Bursa Şehir Hastanesi, pek çok birimi barındırması, ortak ve profesyonel bir yönetim anlayışına sahip olması, fiziksel yapısı, altyapısı ve personel bakımından hastalar açısından büyük memnuniyet sağlıyor.

Resmi açılışı 4 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan hastane bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunuyor. 1355 yatak kapasitesinde 618 tek kişilik, 256 çift kişilik odalarıyla bugün 361 uzman hekim, 39 pratisyen hekim, 989 hemşire, 210 ebe ve 1605 yardımcı personelinin görev yaptığı hastanede ayrıca 49 ameliyathane, 14'ü yanık yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 217 yoğun bakım yatağı ve 403 poliklinik bulunuyor.

Açıldığı günden bu yana gerek acil gerekse poliklinik başvurularında sürekli artış gözlemlenen hastanede 209 bin 773 acil, 64 bin 991 çocuk acil ve 1 milyon 120 bin 95 poliklinik hizmeti verildi. Cerrahi operasyonlar bakımından da öne çıkan hastanede bugüne kadar 29 bin 135 ameliyat yapıldı.

Her branştan poliklinik hizmeti verilen hastanede özellikli hizmet olarak 30 diyaliz ünitesi, 15 yataklı doğum salonu, yanık merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, uyku laboratuvarı, tüp bebek merkezi, 18 yataklı palyatif bakım, 8 adet iyotlu tedavi odası, genetik laboratuvarı, talasemi tedavi alanı, robotik ilaç hazırlama alanı, TPN ünitesi, kemoterapi ünitesi, travma ünitesi, anne oteli ve 10 adet mahkum odası da bulunuyor. Hastanede tüm bu alanlarda Avrupa standartlarında teknolojik cihazlar kullanılıyor.

FTR hastanesi yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü konumunda

Yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olan hastane bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesinde ise birçok hastanede verilmeyen sağlık hizmetlerinin hepsi bir arada veriliyor. Felç, omurilik yaralanması, kafa travması, multipl skleroz, parkinson gibi hastalıklara bağlı olarak yürüyemeyen ya da elini kullanmakta zorlanan, denge sorunları yaşayan hastalara yönelik nörolojik rehabilitasyon programı uygulanıyor. Ayrıca bu hasta grupları için yeni teknoloji tedavi seçeneği olan robotik yürüme ünitesinde de hasta kabul ediliyor.

Hastanede ayrıca serebral palsi (beyin felci), spina bifida (ayrık omurga), hidrosefali gibi hastalıkları bulunan çocuklar için de pediatrik rehabilitasyon programı ve çocuk iş-uğraşı terapisi de uygulanıyor.

KOAH, astım, amfizem gibi kronik akciğer hastalıkları veya nöromuskuler hastalıklara bağlı nefes darlığı ve efor kapasitesi azalmış olan hastalara yönelik solunum rehabilitasyonu programı da kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesinde hastalara şifa oluyor. Pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon tedavisinin donanımlı bir kardiyopulmoner ünitede, uzman ekiple uygulandığı Bursa ve çevre Güney Marmara illerinde yapıldığı tek kamu hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, bu yönüyle çevre illerden başvuran hastaneler için eğitim imkanı da sunuyor.

Bursa Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle şehir uluslararası seviyede hizmet veren bir yanık merkezine kavuşmuş oldu. Böylece kentte iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezinde tedavi ediliyor. Türkiye'nin en büyük yanık merkezlerinden biri olan yanık merkezinin 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 14 yoğun bakım yatağı ve 2 ameliyathanesi bulunuyor.

Kovid-19'la mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aktif olarak hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi, 459 bin metrekare kapalı alanı ile temas ve yakınlığı azaltarak hasta ve çalışan güvenliği için oldukça önem arz ediyor. Hastane, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında bulunuyor.

Bahçesinde salgınla mücadele kapsamında ilk müdahaleyi gerçekleştirebilmek için triaj çadırları kurulan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca ildeki bütün hastanelerde olduğu gibi Kovid-19 poliklinikleri ve vakalar için ayrı izolasyon odaları bulunuyor. Şehir Hastanesine ambulans ile gelen şüpheli hastalar, ayrı kapısı olan KBRN Arınma Ünitesinden hastaneye kabul edilerek hastaların tedavilerine başlanıyor.

Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haber
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Levent Yamanel
Spor Falcao Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:10:29. #1.14#
title