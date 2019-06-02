BURSA Polis ve jandarmadan bayram trafiğine helikopterli müdahale

Polis ve jandarmadan bayram trafiğine helikopterli müdahale

BAYRAM tatilinin başlaması ile birlikte vatandaşların tatile gitmek için kullandığı yol güzergahlarında kilometrelerce kuyruk oluşunca polis ve jandarma ekipleri trafiğin açılması ve yönlendirme yapmak için ekiplere helikopterle havadan destek sağladı.

İçişleri Bakanlığının talimatını değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter desteği ile trafiğin yoğun olduğu bölgeleri tespit etti. Trafiğin yoğun olduğu görülen Bursa İzmir Karayoluna ekip sevk edilmesi üzerine kilometrelerce uzayan kuyruk jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca helikopter ve drone ile trafik oluşan bölgelerin tespit edilmesi bayramın son gününe kadar devam edileceği öğrenildi.

Jandarma Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt,"Ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yoğun bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gördüğünüz gibi havadan helikopter ve drone destekli sabit ve seyyar noktalarımız iş başındalar. Bütün amacımız vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları, bunun için 24 saat esasına göre Bayram tatili müddetince çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak," Bu gün İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Trafik Daire Başkanlığımızın talimatı ile jandarma ile müşterek olarak Ramazan Bayramı tedbirlerini havadan kontrol ederek birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizim için en önemli güzergah İstanbul ve İzmir arası bu günkü kontrolümüzde de Bursa'dan İzmir güzergahı arasındaki yoğunluğu durumunu havadan kontrol ettik. Bayram boyunca jandarma ile müşterek denetimlerimiz devam edecek. Hemen hemen her 30 kilometrelik yol bir ekip planladık. Böylelikle vatandaşlarımız daha huzurlu daha güvenli yolculuk yapmalarını temin etmek için 9 gün boyunca 7/24 olmak kaydı ile elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA