Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Kışmanlar köyünde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ufuk Aytekin'in, yangın öncesi benzin istasyonundan pet şişelerle benzin aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa orman yangını çıkaran FETÖ'cü kim?

5 LİTRELİK PET ŞİŞELERE BENZİN DOLDURDUĞU GÖRÜNTÜLENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 03 HK 184 plakalı kamyonetle benzin istasyonuna gelen Aytekin'in, marketten aldığı 5 litrelik su şişelerindeki suları çiçek saksılarına boşalttığı ve ardından bu şişelere benzin doldurduğu görülüyor. Şüpheli, benzin dolu şişeleri aracının kasasına yerleştirdikten sonra istasyon çevresinde telefonla görüşmeler yaptı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI VE OLAY YERİNDEN KAÇIŞI

Yangın sırasında vatandaşlar tarafından ormanlık alanda şüpheli hareketler sergilediği belirtilen Aytekin, kamyonetiyle olay yerinden uzaklaştı. Ancak aracın kasasında benzin bidonlarının bulunması üzerine Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kışmanlar köyünde gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ VE LİNÇ GİRİŞİMİ

Ballısaray Mahallesi'nde ikamet eden Aytekin, Topbaşı Mahallesi'ndeki bir öğrenci pansiyonunun önünde park halindeyken yakalandı. Vatandaşlar, aracın bagajında benzin bidonları olduğunu fark ederek şüpheliye tepki gösterdi ve linç etmek istedi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı zorlukla sakinleştirdi. Aytekin ise vücudundaki yanık izlerinin ev kazasından kaynaklandığını iddia etti.

"ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İÇİN YANGIN ÇIKARDIM" İTİRAFI

Şüpheli Ufuk Aytekin'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ilk ifadesinde, "2021'de astsubaylıktan ihraç edildikten sonra ailemle aram bozuldu. Evden atıldım ve psikolojik sorunlar yaşadım. Ömür boyu hapse girmek için 27 Temmuz'da benzin alıp ormanı tutuşturdum. Telefonum yandı, kendim de hafif yaralandım" şeklinde beyanda bulundu.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, FETÖ bağlantısı nedeniyle daha önce hakkında işlem yapılan bir şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

FETÖ GEÇMİŞİ VE MESLEKTEN İHRAÇ SÜRECİ

Ufuk Aytekin'in 2015'te Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğu ve Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi. Ancak 2019'da FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik iddiasıyla yargılanan Aytekin, 2021'de KHK ile meslekten ihraç edildi.

YANGIN ALANINDA DELİLLER VE SORUŞTURMA

Olay yerinde yapılan incelemelerde benzin bidonları ve yanık izleri tespit edilirken, şüphelinin ifadeleri ve deliller savcılık tarafından değerlendiriliyor. Yangının çıkış sebebi ve olası bağlantılar derinlemesine araştırılıyor.