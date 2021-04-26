Kamyonet kasasında söylediği manilerle abilerine taş çıkartıyor

Kamyonet kasasında söylediği manilerle abilerine taş çıkartıyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahura vatandaşları uyandıran 11 yaşındaki Ramazan davulcusu Metin Alpyörük, manileriyle ilgi görüyor.

Kamyonet kasasında söylediği manilerle abilerine taş çıkartıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahura vatandaşları uyandıran 11 yaşındaki Ramazan davulcusu Metin Alpyörük, manileriyle ilgi görüyor.

Minik davulcu Metin, davul çalması ve seslendirdiği manilerle profesyonel davulculara taş çıkartıyor. Babası Gültekin Alpyörük'ün sürdüğü kamyonetin kasasında davul çalan Metin, mesleğini çok seviyor.

20 yıldır Ramazan ayında davulculuk görevini yapan Gültekin Alpyörük, her yıl yanında götürdüğü 11 yaşındaki oğlu Metin'e mesleğini öğretti. Merak edip davul çalmasını öğrenen Metin, 2 yıldır Ramazan ayında 11 bin nüfuslu İnegöl'ün merkez mahallesi Turgutalp'de ikamet eden vatandaşları sahura uyandırıyor.

Vatandaşların ilgisini çeken Metin, Bursa'nın en küçük davulcusu olduğunu söyledi. 2 yıldır davul çaldığını söyleyen Metin Alpyörük, "Davul çalmayı babam öğretti bana. Davul çalmayı seviyorum. Bursa'nın en küçük davulcusu benim. Benden başka yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN