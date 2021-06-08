Bursa'nın en büyük Toki Projesi İnegöl'de yükseliyor
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Bursa'nın en büyük Toki Projesi İnegöl'de yükseliyor

Bursa'nın en büyük Toki Projesi İnegöl'de yükseliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

805 konutun yer aldığı Bursa'nın en büyük TOKİ projesi, İnegöl'de yükseliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, müteahhit firmanın çalışmalarını sürdürdüğü 3. Etap TOKİ alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında İnegöl'e yapılacak olan 3. Etap TOKİ konutları için çalışmalar bir süre önce başlamıştı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in girişimleri sonucunda konut sayısının 480'den 805'e çıkarıldığı 3. Etap TOKİ, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nün arka kısmında yer alan alanda yükselecek.

805 KONUT, 2 TİCARET MERKEZİ VE 1 CAMİ YER ALACAK

805 konutun yanı sıra 2 adet ticaret merkezi ve 1 caminin yapılacağı 3. Etap TOKİ'nin 550 günde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Konut sayısıyla Bursa'nın en büyük TOKİ projesi olan İnegöl 3. Etap TOKİ alanında müteahhit firmanın zemin düzleme çalışmaları devam ediyor. 3. Etap TOKİ alanını Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti. Yetkililerden alanda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Taban, 3. Etap TOKİ'nin şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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