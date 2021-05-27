BURSA MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINA SÜRÜKLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
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BURSA MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINA SÜRÜKLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde önüne çıkan kamyonu gören motosiklet sürücüsü Samet Çobanoğlu (19), motosikletinin devrilmesiyle kamyonun altına sürüklendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde önüne çıkan kamyonu gören motosiklet sürücüsü Samet Çobanoğlu (19), motosikletinin devrilmesiyle kamyonun altına sürüklendi. Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mustafakemalpaşa Caddesi, Bursa Caddesi, Etibank yolu üzerinde meydana geldi.

İlçe merkezinden, 16 AAP 232 plakalı motosikletiyle Etibank yönüne doğru giden sürücü Samet Çobanoğlu, 18 Mart Caddesi'nden gelerek ilçe merkezi yönüne dönen A.Y. (50) idaresindeki kamyonu görünce, motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet ile birlikte yere düşen sürücü Çobanoğlu, kamyonun altına doğru sürüklendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücü Samet Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanoğlu'nun cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü A.Y. ise, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde önüne çıkan kamyonun ardından sürücü Samet Çobanoğlu'nun, motosikletinin devrilmesi ve yolda sürüklenmesi görüldü.

BURSA MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINA SÜRÜKLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
BURSA MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINA SÜRÜKLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
BURSA MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINA SÜRÜKLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
BURSA MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINA SÜRÜKLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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