Bursa model fabrika ile BOSCH'tan dijital dönüşüm için güç birliği
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Bursa model fabrika ile BOSCH'tan dijital dönüşüm için güç birliği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'yı ziyaret eden BOSCH Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Tunçdöken, "Bursa Model Fabrika, firmalar için iyi kurgulanmış bir tesis.

Bursa model fabrika ile BOSCH'tan dijital dönüşüm için güç birliği
18.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:50

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'yı ziyaret eden BOSCH Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Tunçdöken, "Bursa Model Fabrika, firmalar için iyi kurgulanmış bir tesis. BTSO ile birlikte Bursa iş dünyasına daha verimli ve daha katma değerli üretim konusunda destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

BOSCH Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Tunçdöken, BOSCH Rexroth Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Levent Fadıloğlu ile Endüstri 4.0 Projeler Direktörü Murat Kurtlar, Bursa Model Fabrika'yı ziyaret etti. Model Fabrika'da yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi veren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen Bursa Model Fabrika'nın (BMF) yeni dijital çağda firmaların rekabetçiliğini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Merkezin büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar tüm işletmelere dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda destek olduğunu kaydeden Cüneyt Şener, "Bursa Model Fabrika, verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik yapıyor. Bursa'daki sanayi firmalarının dijital dönüşümüne rehberlik etmek maksadıyla hayata geçirilen Model Fabrika'dan eğitim alacak işletmelere de ayrıca KOSGEB 70 bin TL'ye kadar destek veriyor. BTSO olarak Bursalı firmalarımızın Model Fabrika'dan daha fazla faydalanmasını ve dijital dönüşüm yolculuğunda geride kalmamalarını istiyoruz" dedi.

Cüneyt Şener, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) hakkında da bilgi verdi. BTSO EVM'nin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini ifade eden Şener, "Firmalar, enerji yönetim sistemi danışmanlık hizmeti ile VAP uygulamalarında devlet desteklerinden de faydalanabiliyor. EVM bu açıdan büyük önem taşıyor. Yönetmelik şartlarını yerine getiren endüstriyel işletmelerin enerji verimliliği danışmanlık hizmeti kapsamında hazırlanan projeler sayesinde bir yıllık enerji faturasının yüzde 30'unu devletten geri alabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Tecrübemizi Bursa sanayii ile paylaşmayı istiyoruz"

BOSCH'un otomotiv satışları ve Endüstri 4.0 projelerinden sorumlu olan BOSCH Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Tunçdöken, merkezde üretimin modern beklentilere göre organize edildiğini ve yalın üretim konusunda robot ve otomatik taşıma sistemleriyle ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi. Gökhan Tunçdöken, "Ziyarette beraber yürütebileceğimiz çalışma alanlarını değerlendirdik. BOSCH olarak dijital dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kendi tesislerimizin dönüşümü ile edindiğimiz tecrübeleri başka firmaların da kullanımına sunan bir ekibimiz var. BOSCH Türkiye olarak heyecanla çalışıyoruz. BTSO ile beraber yalının ötesinde dijital dönüşüm dokunuşlarıyla Bursa'daki sanayicilere yönelik daha verimli ve daha katma değerli üretim yapmaları konusunda destek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BOSCH olarak 1970 senesinden bu yana Bursa'da üretim yaptıklarını kaydeden Tunçdöken, şöyle konuştu:

"Bursa'da 5 tesisimiz var. Kendimizi Bursalı olarak görüyoruz. Bu bilgi birikimi diğer firmaların üretimlerine, lojistik süreçlerine optimize etmesi için paylaşmak istiyoruz. Bursa Model Fabrika da firmalar için her anlamda iyi bir tesis." - BURSA

Kaynak: İHA

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