Bursa Milletvekili Efkan Ala: "Ülkemizi yem ettirmeyiz" Bursa Milletvekili Efkan Ala: "Ülkemizi yem ettirmeyiz" "Türkiye olarak hiçbir menüde yer almayız" Önceki dönem İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Biz müzakere ederiz, pazarlık yapar, kendimizi ortaya koyarız. Ülkemizi yem ettirmeyiz" dedi.

Bursa Milletvekili Efkan Ala: "Ülkemizi yem ettirmeyiz"

"Türkiye olarak hiçbir menüde yer almayız"

BURSA - Önceki dönem İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Biz müzakere ederiz, pazarlık yapar, kendimizi ortaya koyarız. Ülkemizi yem ettirmeyiz" dedi.

AK Parti Yenişehir ilçe kongresi Şehit Halisdemir Kongre Merkezinde yapıldı. Kongrede konuşan AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Hep birlikte çok büyük bir Türkiye'yiz. Bu kutlu davada yer almaktan dolayı çok mutluyum ve sonuna kadar bu kutlu davaya hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Siz çok değerli misafirlerimizi ilçemde karşılamaktan ve ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize Cenabı Allahtan acil şifalar diliyorum. Cumhur ittifakımızın Yenişehir belediye başkanı olarak dün olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza ilçemize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yenişehir için kapalı pazar yeri çok önemli bir proje. Nisan ayı sonu gibi ihalesini gerçekleştirip yapımına başlayacağız" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, "Aslında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bu yola çıkarken ben kefenimi giydim de yola çıktım' demesinin sebebi, 'Geçmiş dönemde milletin seçtiklerine, milleti temsil edenlere ne yaptığınızı gördüm. Bana diş geçiremeyeceksiniz, ben yola kefenimi giydim de çıktım' demektir. İşin özü budur" dedi.

Bursa Milletvekili Efkan Ala, "AK Parti'nin yaptıklarını anlatmakla bitiremeyiz. Onlar da eleştirmekle bitiremezler. Çünkü her doğrunun önünde seddolmayı kendilerine görev edinmiş bir muhalefet var. Zararı yok, ben onlara diyorum ki, siz bizi izleyin de parti nasıl olunur, hizmet nasıl yapılır, iktidara nasıl gelinir biraz öğrenin. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Mecliste yanı başımızda oturuyorlar. Biz de onlara bakıp kötü siyaset nasıl yapılır, sürekli hangi yanlışlar nasıl yapılır görüyoruz. Onlar bize bakarak bizim yaptıklarımızı yapsınlar. Biz onlara bakarak onların söylediklerini yapmayalım, zaten siyasette başka bir şey yapmaya gerek yok" diye konuştu.

"Son günlerde şöyle bir cümle duyuyoruz" diyen Efkan Ala," Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bu sözlere, Bursa'da valilik yapmış bir devlet adamı olan İhsan Sabri Çaylayangil'in bir sözü ile bunlara karşılık vereyim: 'Ortadoğu'da bir masa kurulmuş da siz masada değilseniz, masada bir sandalyeniz yoksa, menüye bakın, yenilecekler listesinde adınız olabilir'. Onun için biz Türkiye Cumhuriyetini yöneten AK kadrolar olarak, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları olarak, hiçbir masada menü listesinde yer almayız. Bizim sandalyemiz, koltuğumuz orada olur. Biz müzakere ederiz, pazarlık yapar, kendimizi ortaya koyarız. Ülkemizi yem ettirmeyiz" dedi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Fikret Hatipoğlu, delegelerden güven oyu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: İHA