BURSA Köy imamından 'oluklu kertenkele' seferberliği
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BURSA Köy imamından 'oluklu kertenkele' seferberliği

Köy imamından 'oluklu kertenkele' seferberliğiBursa'nın Karacabey ilçesinde, oluklu kertenkelelerin vatandaşlar tarafından yılan zannedilerek öldürülmesi üzerine İmam Fatih Yılmaz, hazırladığı broşürleri kahvehanelere astı.

06.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:46

Köy imamından 'oluklu kertenkele' seferberliği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, oluklu kertenkelelerin vatandaşlar tarafından yılan zannedilerek öldürülmesi üzerine İmam Fatih Yılmaz, hazırladığı broşürleri kahvehanelere astı.

Karacabey ilçesine bağlı Çeşnigir Mahallesi'nde bulunan Çeşnigir Camii'nde görevli İmam Fatih Yılmaz, aynı zamanda doğa fotoğrafları çekiyor. Oluklu kertenkelelerin zehirli yılan sanılarak öldürülmesi üzerine harekete geçen Yılmaz, hazırladığı broşürleri, kahvehanelere astı. Böylelikle çiftçilerin ve mahallelinin oluklu kertenkeleyi, kolay ayırt edebilmelerini amaçlıyor.

'İNSANLARIN TEPKİLERİ MUTLULUK VERİCİ'

Yıllar önce kendisinin de yanlışlıkla oluklu kertenkele öldürdüğünü bu nedenle de üzgün olduğunu anlatan Yılmaz, 'Aslında doğada hiçbir canlıyı öldürmememiz gerekiyor. Maalesef bahçemde karşıma çıktığında ben de bu hatayı yapmıştım yıllar önce. Ama hem hatamı telafi etmek hem de insanları bu yanlıştan alıkoymak için böyle bir çalışma hazırladım. İnsanların tepkileri mutluluk verici, yardımcı oluyorlar. Kahvehanelerde bu konuya dikkat çekiyoruz' dedi.

'ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIZ'

Broşürde gördüğü sürüngenin zararsız kertenkele türü olduğunu öğrenen mahalleli Ali Dereli ise, 'Biz bunu yılan olarak bilirdik ve öldürürdük ancak kertenkeleymiş. Bundan sonra çok dikkatli olacağız. Bunu sakın öldürmeyin, zararı olmadığı gibi faydası da var' diye konuştu.

Ali Hikmet Turan da, 'Bu kertenkeleyi, kör ve kara yılanı olarak biliyorduk. Kimseye zarar vermediğinden ötürü öldürmüyorduk, bundan sonra da zarar vermemeye ve daha dikkatli, hassas olmaya gayret edeceğiz' ifadelerini kullandı.

BURSA Köy imamından 'oluklu kertenkele' seferberliği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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