BURSA (Habermetre) - Ki21 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarında kullanılan kent mobilyalarının şehre özgü tasarlanması amacıyla hazırlanan 'Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması'nda kazananlar, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Bursa'nın daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla birçok alanda projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehre görsel zenginlik kazandırmak amacıyla 'Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması' düzenledi. Toplam 280 bin TL ödüllü yarışmaya teslim edilen 49 proje, Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Onur Mengi, Haluk Seyrek, Sertaç Ersayın, İsa Eren Akbıyık ve Emel Baş'tan oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Yenilikçi, ayırt edilebilir, bulunduğu yerin dokusuyla uyumlu, işlevsellik, dayanıklılık, erişilebilirlik, üretilebilirlik, çevresel faktörleri gözeten, sürdürülebilir, depolama ve lojistik kolaylık kriterlerine göre değerlendirilen projelerden Yunus Emre Alaç, Sefa Çelik, Mehmet Köhserli, Nagehan Vanlıoğlu, Yılmaz Değer ve Enes Demir'den oluşan ekibin hazırladığı proje birinci oldu. İkincilik ödülü Yaprak Deniz Yurt ve Elif Kadayıf'ın projesi ikinci seçilirken, üçüncülük ödülü ise Mustafa Fırat Ant'ın oldu. Başak Bakkaloğlu, Cemal Çobanoğlu, Zehra Betül Atasoy, Doğukan Bayrak, Reşad Çoban ve Mehmet Engin Dal'dan oluşan ekibin projesi 1. Mansiyon, Çağrı Demirbaş 2. Mansiyon ve Mehra Geylan, Terlan Pelin Ertürk, Serenay Gürelli ile Gürkan Güney'den oluşan ekibin hazırladığı tasarım da 3. Mansiyon olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca Mustafa Emre Olur ve Sevin Coşkun'un hazırladığı tasarımlar ile İbrahim Özvariş'in hazırladığı tasarım da satın almaya değer görüldü. Yarışmanın birincisi 100 bin, ikincisi 60 bin, üçüncüsü 40 bin, mansiyon ve satın almalarda 20'şer bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde hazırlanan sergi alanı ve kolokyum, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Uşun, jüri üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda mimar katıldı. Programda konuşan Başkanvekili Süleyman Çelik, Bursa'nın yüzyıllar boyunca hem kültürel mirasını korumayı başardığını hem de gelişerek çağın gereklerini yerine getirdiğini söyledi. En büyük hayallerinin çağın gerektirdiği çevreci yaklaşım, akıllı şehircilik uygulamaları ve sürdürülebilir hizmetlerle çınarların gölgesinde, birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşanan mutlu bir dünya şehri Bursa'ya ulaşmak olduğunu belirten Çelik, "Bu hayalin izinde şehrin değerlerini vurgulayacak, gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olacak, yaşamı kolaylaştıracak, görsel zenginlik kazandıracak projeler üretiyoruz. Bu amaçla açtığımız 'Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması' ile şehrin bulvar, cadde, meydan, park gibi alanlarında kullanılan kent mobilyalarının şehre özgü olarak tasarlanmasını planladık. Böylece daha nitelikli, geçmişle geleceği buluşturan ve Bursa imajını güçlendiren kentsel alanlar oluşacaktır. Derece alanları tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkanvekili Süleyman Çelik, Genel Sekreter Ulaş Akhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu tarafından yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Törenin ardından kolokyuma geçilerek jüri üyeleri tarafından katılımcılara süreç hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Mimar Tülin Vural Arslan, Bursa'nın var olan değerlerine yeni bir değer katmak üzere yarışmanın düzenlendiğini ifade etti. Yarışmanın meslek ortamında olumlu karşılandığını dile getiren Arslan, yarışmaya ilginin çok iyi olduğunu söyledi. Her projenin kendi içerisinde değerli fikirler barındırdığını anlatan Arslan, bazı projelerin diğerlerinden bir miktar öne çıkarak dikkat çektiğini dile getirdi.

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