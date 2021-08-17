Bursa Kent Konseyi'nden önemli buluşma

17 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBursa Kent Konseyi'nden önemli buluşmaBURSA - Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen program, Bursa'da engelliler alanında faaliyet gösteren dernekleri bir araya getirdi.

17 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa Kent Konseyi'nden önemli buluşma

BURSA - Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen program, Bursa'da engelliler alanında faaliyet gösteren dernekleri bir araya getirdi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Bursa'da engelliler alanında faaliyet gösteren dernekleri ile bir araya getirerek buluşma programı düzenledi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, Engelliler Meclisi İbrahim Sönmez, Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir, BURKENT Genel Müdürü Ahmet Avcı ile dernek başkanları ve temsilcileri katıldı. Ayhan Zenbilci'nin moderatörlüğünü üstlendiği buluşmada sağlık raporu, istihdam ve eğitim başlıklarında talepler, sorun ve çözüm önerileri konuşuldu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, konunun muhataplarının bir arada olduğu önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa Kent Konseyi camiası adına çok mutlu bir gün olduğunu ifade eden Orhan, "Hemen hemen bütün dernekler burada. Bu birliğin devam etmesini diliyorum. Bu birlik devam ettikçe daha güçlü bir sesin çıkacağını hepimiz bilmeliyiz. Bugün birçok konu başlığı altında çeşitli sorunları konuştuk. Bunların içinde öne sağlık raporu konusu çıktı. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz çalıştayın da ana konusu bu oldu. Çalıştayda sağlık raporu ile ilgili 'ne gibi sorunlar var? ' 'ne gibi eksiklikler var? ' çözüm önerileri ile beraber bunlara çok iyi hazırlanmalıyız. En üst makamda ilgililere nasıl ulaştıracağımızı düşünmeliyiz. Bugün çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ben tekrar katılan siz değerli dernek başkanlarımıza, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcımıza, Engelliler Şube Müdürümüze ve moderatörlüğü üstlenen Ayhan Zenbilci'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah düzenleyeceğimiz çalıştay da böyle güçlü olacaktır" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre