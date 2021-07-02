BURSA KEDİ EVLERİNİ YIKTIĞI İDDİA EDİLEN SALDIRGANIN HAYVANSEVERLERE TEPKİSİ KAMERADA
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BURSA KEDİ EVLERİNİ YIKTIĞI İDDİA EDİLEN SALDIRGANIN HAYVANSEVERLERE TEPKİSİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kedi evlerini yıkıp talan ettiği öne sürülen A.G.'nin, kedileri koruyan kadınlara karşı tepkisi amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kedi evlerini yıkıp talan ettiği öne sürülen A.G.'nin, kedileri koruyan kadınlara karşı tepkisi amatör kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesinde, Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan hayvanseverler Ayşe Bayram ve kızı Merve Bayram, sitenin bahçesinde kendi elleriyle yaptıkları kedi evlerinin yıkıldığını gördü. Kedi evlerine kimin zarar verdiğini çevredekilere sordukları esnada, iddiaya göre A.G., yavru bir kedinin kızının elini tırmaladığı için kedi evlerini yıktığını söyledi. Hayvansever anne ve kızın üzerine yürüyerek, tehditler savuran A.G.'nin o anları ise amatör kameraya yansıdı. Yaşanan olay sonrası, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte karakola giden, hayvanseverler şikayette bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ayşe Bayram, "Besleme yapmaktan geldik. Buraya gelince bir anda kedi evlerinin parçalanmış olduğunu gördük. Biz onları anne kedinin yavruları için yapmıştık. Kızımla birlikte bayağı da uğraştık. Bu şekilde görünce şoke olduk. Biz gidince çocuğu sevsin diye çıkartmış komşumuz, çocuk severken yavru kedi tırmalamış. Bilemiyorum yavruya ne yaptıklarını. Sonra bize saldırdılar, hakaret ettiler, tehdit ettiler. Bizler de polis çağırdık ve şikayet ettik" dedi.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bayram, "Sokak hayvanları gönüllü besleme üyesiyiz. Dışarda besleme noktalarında kedileri ve köpekleri besliyoruz. Allah'ın bize emaneti olan sessiz kulları onlar. Bize emaneti olarak onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama buna engel olmaya çalışıyorlar. Yani toplumumuzun bilinçlenmesi lazım. Çok üzücü bir durum" diye konuştu.

HİÇBİR ARKADAŞIMIZ VE HİÇBİR SOKAK HAYVANI YALNIZ DEĞİLDİR

Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grup Başkanı Şebnem Erkan ise, "Bu zor durumda kalan arkadaşlarımızın biz her zaman için yanında yer alacağız. Çünkü yapılan bu olayın insanlık dışı olduğunu düşünüyoruz. Zaten besleme yapmak insanların en doğal hakkıdır. Verilen bir hakta alınamaz zaten. Birde üzerine arkadaşlarımız ölümle tehdit edildi. Daha önceden de fiziksel anlamda darp da edilmişler. Biz bu konuların kesinlikle arkasında duracağız. Hiçbir arkadaşımız ve hiçbir sokak hayvanı yalnız değildir. Aynı durumda olayın takibini Nilay hanım da yapacak. Hukuki anlamda da hep beraber olayın takipçisi olacağız" dedi.

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Av. Nilay Parlar da, "Besledikleri hayvanlara zarar gelmemiş çok şükür ki ama bütün gördüğünüz çekimlerde de evleri yıkılmış. Hukuki anlamda yapılabilecek her türlü mücadeleyi sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

BURSA KEDİ EVLERİNİ YIKTIĞI İDDİA EDİLEN SALDIRGANIN HAYVANSEVERLERE TEPKİSİ KAMERADA
BURSA KEDİ EVLERİNİ YIKTIĞI İDDİA EDİLEN SALDIRGANIN HAYVANSEVERLERE TEPKİSİ KAMERADA
BURSA KEDİ EVLERİNİ YIKTIĞI İDDİA EDİLEN SALDIRGANIN HAYVANSEVERLERE TEPKİSİ KAMERADA
BURSA KEDİ EVLERİNİ YIKTIĞI İDDİA EDİLEN SALDIRGANIN HAYVANSEVERLERE TEPKİSİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BURSA KEDİ EVLERİNİ YIKTIĞI İDDİA EDİLEN SALDIRGANIN HAYVANSEVERLERE TEPKİSİ KAMERADA - Haberler
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