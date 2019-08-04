BURSA İNEGÖL'DE KAZA 1 YARALI

BURSA İNEGÖL'DE KAZA 1 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.

4.08.2019 09:32
BURSA İNEGÖL'DE KAZA 1 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Yenice köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru giden Suriye uyruklu Berat Hastagır (30) yönetimindeki 16 MA 3340 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaynak: DHA
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