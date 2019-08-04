BURSA İNEGÖL'DE KAZA 1 YARALI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Yenice köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru giden Suriye uyruklu Berat Hastagır (30) yönetimindeki 16 MA 3340 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti.
Kaynak: DHA
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