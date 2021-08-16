Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş görevine başladı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş görevine başladı
Anadolu Ajansı / Sedat Gök - Haberler | Güncel

Sabahattin Dülger'in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Bülent Altıntaş getirildi.

Sabahattin Dülger'in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Bülent Altıntaş getirildi.

Yeni görevine başlayan Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası girişinde Milli Eğitim Müdür Vekili Necdet Sezer tarafından karşılandı.

Sezer'den görevi devralan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Sayın Bakanımızın takdir ve tensipleriyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımı arz ediyor, Bursa'mıza ve eğitim camiamıza saygılarımı sunuyorum. Bugün aldığımız hizmet bayrağını, Genel Müdürümüz Sayın Sabahattin Dülger'in liderliğinde başlattığımız çalışmaları da devam ettirip daha ileriye taşıyarak geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına var gücümüzle çalışacağız."

Bülent Altıntaş

1970'de doğan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş; ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlayarak 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Kalıpçılık Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Kamu görevine 1995 yılında teknik öğretmen olarak Adana'da başlayan Altıntaş, 1999'da Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesine atandı. Okulda Kalıp Bölümü Öğretmeni, Kalıp Bölümü Şefi, Makine Alanı Şefi ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Altıntaş, Öztimurlar MTAL kurucu okul müdürlüğünü yaptıktan sonra 2011 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atandı. 2016 yılında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş görevine başladı
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş görevine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mahmut Özer Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Yener Demet Akalın Deniz Akkaya Bülent Ersoy
Spor Mert Günok Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:39:29. #1.15#

title