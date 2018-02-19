Bursa Gaziantepliler Derneği'nde Bilal Şengüloğlu Güven Tazeledi

Bursa Gaziantepliler Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Bilal Şengüloğlu delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden seçildi.

Bursa Gaziantepliler Derneği'nin merkezinde gerçekleşen genel kurulda üyelerin büyük çoğunluğu hazır bulundu. Bir dönem Gaziantep'te görev yapan Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın'ın yanı sıra TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem ve önceki dönem başkanlarının yer aldığı genel kurulda yöresel lezzet şöleni de yaşandı. Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, derneğin bir önceki icraatlarını geniş bir şekilde üyelere sundu. Divan Başkanlığını İhsan Öğüt'ün yaptığı genel kurulda üyelerin tamamının oyunu alan mevcut Başkan Bilal Şengüloğlu güven tazeledi.

Rekor etkinlikler

Yeni dönem icraatları hakkında üyelere bilgi veren Şengüloğlu şöyle konuştu: "Bursa Gaziantepliler Derneği yönetimi olarak geçtiğimiz dönemde 45 proje, 88 etkinlik ve 115 toplantı gerçekleştirdik. Bu etkinlik ve toplantılarımız yeni dönemde de artarak devam edecek. Bursa'mıza duyduğumuz aidiyet neticesinde sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alacağız. Bu çerçevede Osmangazi ve Bursa Kent Konseyi'nde aktif görevler almamız bunun en büyük göstergesidir.

Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı

Bursa'da Gaziantep'imizin tarihini, kültürünü, sosyal hayatını ve ekonomisini tanıtmak bizim en önemli görevimizdir. Gastronomi şehri unvanı alan Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin tarafından "Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı" sloganıyla başlatılan tanıtım etkinliklerine Bursa'dan kalabalık bir heyetle Gaziantep gezisi yapacağız. Gaziantep tanıtım günlerini yaparak iki kent arasında kültürel dayanışmayı arttıracağız. Bursa ve Gaziantep arasında direkt uçuş seferleri başlatılması için yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği projeleri ile kentimizi çok daha iyi tanıtacağız. Bursa Gaziantepliler Derneği Yüksek İstişare Kurulu kurarak büyüklerimizin her zaman desteğine ve önerilerine ihtiyaç duyacağız." - BURSA